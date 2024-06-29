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Spor

Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig devleri yarışa girdi

17:27 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:39 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de sezona performansıyla damga vuran Ferdi Kadıoğlu'nun adı transferde anılmaya devam ediyor. İki Premier Lig devinin 24 yaşındaki futbolcu için transfer yarışına gireceği yazıldı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe forması giyen milli oyuncunun adı transferde anılmaya devam ediyor.


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Sarı-lacivertlilerde bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren 24 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu.


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SportsMole UK'un haberine göre; Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig devleri yarışacak.

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EURO 2024'te son oynanan Çekya-Türkiye maçını tribünden takip ettiler.


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Manchester United ve Arsenal gözlemcileri, yıldız futbolcu için olumlu scout raporu verdi.

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İngiliz devleri, ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye teklif yapacak.

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Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcu için kapıyı 30 milyon eurodan açacağı belirtildi.

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24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon euro.

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Bu sezon 51 maça çıkarken 3 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.


#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Transfer
#Manchester United
#Arsenal
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