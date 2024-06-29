Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig devleri yarışa girdi

Fenerbahçe'de sezona performansıyla damga vuran Ferdi Kadıoğlu'nun adı transferde anılmaya devam ediyor. İki Premier Lig devinin 24 yaşındaki futbolcu için transfer yarışına gireceği yazıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe forması giyen milli oyuncunun adı transferde anılmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren 24 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu.
SportsMole UK'un haberine göre; Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig devleri yarışacak.
EURO 2024'te son oynanan Çekya-Türkiye maçını tribünden takip ettiler.
Manchester United ve Arsenal gözlemcileri, yıldız futbolcu için olumlu scout raporu verdi.
İngiliz devleri, ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye teklif yapacak.
Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcu için kapıyı 30 milyon eurodan açacağı belirtildi.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon euro.
Bu sezon 51 maça çıkarken 3 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.