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Ferdi Kadıoğlu İngiltere'de ilk golünü 3 dakikada attı

Ferdi Kadıoğlu İngiltere'de ilk golünü 3 dakikada attı

23:4018/09/2024, mercredi
G: 19/09/2024, jeudi
Yeni Şafak
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Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de ilk golünü attı. Milli oyuncu, Lig kupası karşılaşmasında oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra topu filelerle buluşturdu.

Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de ilk golünü attı. Milli oyuncu, Lig kupası karşılaşmasında oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra topu filelerle buluşturdu.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Brighton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu adından söz ettirmeye başladı.

Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli oyuncu için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

Ferdi Kadıoğlu, Lig Kupası'nda çıktığı maçta oyuna ikinci yarının son dakikalarında dahil oldu. Milli oyuncu 82. dakikada girdiği maçta 3 dakika içerisinde golü buldu ve skoru 3-1 yaptı.

Ferdi Kadıoğlu'nun ilk golü.

#Ferdi Kadıoğlu
#Brighton
#İngiltere

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