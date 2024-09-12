Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Hocası açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle henüz forma şansı bulamayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sevindiren bir açıklama geldi.

1 / 9 Premier Lig'de 4. hafta, 14 Eylül Cuma günü oynanacak Southampton-Manchester United maçıyla başlayacak.





















2 / 9 Ligde aynı gün Brighton, sahasında Ipswich Town'u konuk edecek.





















3 / 9 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

























4 / 9 NTV Spor'da yer alan habere göre takımın yeni transferlerinden Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili konuşan Hürzeler, "Ferdi'nin bu hafta sonu ilk maçına çıkması mümkün" dedi.











5 / 9 Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olduktan sonra bir sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, milli takım kadrosunda yer almamıştı.









6 / 9 Milli futbolcu, sakatlığını atlatırken Ipswich Town maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.











7 / 9 İngiltere Premier Lig'de 3 hafta sonunda Brighton, ligdeki 6 namağlup takımdan biri.











8 / 9 Sezonun ilk maçında deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup eden Brighton, sonrasında Manchester United'ı da yenmiş, milli ara öncesindeki son karşılaşmada Arsenal'la berabere kalmıştı.

