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Spor

Ferdi Kadıoğlu müjdesi! Hocası açıkladı

16:23 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:58 - 12/09/2024 Perşembe
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle henüz forma şansı bulamayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sevindiren bir açıklama geldi.

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Premier Lig'de 4. hafta, 14 Eylül Cuma günü oynanacak Southampton-Manchester United maçıyla başlayacak.











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Ligde aynı gün Brighton, sahasında Ipswich Town'u konuk edecek.











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Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.













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NTV Spor'da yer alan habere göre takımın yeni transferlerinden Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili konuşan Hürzeler, "Ferdi'nin bu hafta sonu ilk maçına çıkması mümkün" dedi.






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Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olduktan sonra bir sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, milli takım kadrosunda yer almamıştı.





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Milli futbolcu, sakatlığını atlatırken Ipswich Town maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.






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İngiltere Premier Lig'de 3 hafta sonunda Brighton, ligdeki 6 namağlup takımdan biri.






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Sezonun ilk maçında deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup eden Brighton, sonrasında Manchester United'ı da yenmiş, milli ara öncesindeki son karşılaşmada Arsenal'la berabere kalmıştı.


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Brighton, bu süreçte İngiltere Lig Kupası'nda Crawley Town'u 4-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.



#Ferdi Kadıoğlu
#Brighton
#İngiltere
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