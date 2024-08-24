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Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

09:42 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:24 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Brighton'a gitmişti. Sarı-lacivertlilerde, milli oyuncunun ardından bir ayrılık daha yolda...

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Brezilyalı stoper Becao, Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor.






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İtalyan ekibi Atalanta'nın, tecrübeli stoperle 2028'e kadar sürecek 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalayacağı belirtildi.




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Sarı-lacivertliler Becao'nun ayrılması durumunda stopere takviye yapacak.






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Fenerbahçe, Manchester United'ın İsveçli stoperi Lindelöf'ü getirecek.


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Fenerbahçe'nin 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için hem kulübü hem de temsilcisiyle temasa geçtiği öğrenildi.



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Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki stoper Yasin Özcan da adaylar arasında.




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Genç futbolcu için bonservis artı oyuncu takası düşünülüyor.

#Ferdi Kadıoğlu
#Fenerbahçe
#Becao
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