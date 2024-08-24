Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Brighton'a gitmişti. Sarı-lacivertlilerde, milli oyuncunun ardından bir ayrılık daha yolda...
Brezilyalı stoper Becao, Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor.
İtalyan ekibi Atalanta'nın, tecrübeli stoperle 2028'e kadar sürecek 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Sarı-lacivertliler Becao'nun ayrılması durumunda stopere takviye yapacak.
Fenerbahçe, Manchester United'ın İsveçli stoperi Lindelöf'ü getirecek.
Fenerbahçe'nin 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için hem kulübü hem de temsilcisiyle temasa geçtiği öğrenildi.
Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki stoper Yasin Özcan da adaylar arasında.
Genç futbolcu için bonservis artı oyuncu takası düşünülüyor.