Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Portekizli futbolcu

A Milli formayla değerine değer katan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimali daha da yükseldi. Sol beke Levent Mercan'ı takviye eden sarı-lacivertliler, Napoli'nin Portekizli futbolcusu için de girişimlere başladı.
A Milli Futbol Takımı'nın önceki gün 3-1 kazandığı Gürcistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve başarılı bir futbol ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, değerine değer katarken Fenerbahçe'nin beklentileri de yükseldi.
Teknik direktör Jose Mourinho ile yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, normal şartlarda takımda tutmak istediği Ferdi'yi ancak yüksek bonservis bedeli önerilmesi halinde bırakma kararı almıştı.
Bugüne kadar en ısrarlı kulüp olan Arsenal, 20 milyon euro civarında bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, görüşmeleri EURO 2024 sonrasına bırakmıştı.
Ferdi'nin 25 milyon euro civarlarında bir bonservis bedeliyle ayrılması beklenirken, Fenerbahçe sol bek için ilk tercihini yerliden yana kullanmıştı.
Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'a imza attıran sarı-lacivertliler, diğer yandan da Napoli'nin Portekizli sol beki Mario Rui için İtalya Serie A ekibiyle temasa geçti.
33 yaşındaki sol bekin 2 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Napoli'de kalmayı düşünmediği belirtildi.
Mario Rui'ye Fenerbahçe dışında birçok Avrupa kulübünden de teklif olduğu kaydedildi.
2011'den beri kariyerini İtalya'da sürdüren Mario Rui, geçen sezon Napoli'de 28 maçta 2 asist yaptı.