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Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Portekizli futbolcu

10:25 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:54 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

A Milli formayla değerine değer katan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimali daha da yükseldi. Sol beke Levent Mercan'ı takviye eden sarı-lacivertliler, Napoli'nin Portekizli futbolcusu için de girişimlere başladı.

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A Milli Futbol Takımı'nın önceki gün 3-1 kazandığı Gürcistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve başarılı bir futbol ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, değerine değer katarken Fenerbahçe'nin beklentileri de yükseldi.

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Teknik direktör Jose Mourinho ile yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, normal şartlarda takımda tutmak istediği Ferdi'yi ancak yüksek bonservis bedeli önerilmesi halinde bırakma kararı almıştı. 

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Bugüne kadar en ısrarlı kulüp olan Arsenal, 20 milyon euro civarında bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, görüşmeleri EURO 2024 sonrasına bırakmıştı.

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Ferdi'nin 25 milyon euro civarlarında bir bonservis bedeliyle ayrılması beklenirken, Fenerbahçe sol bek için ilk tercihini yerliden yana kullanmıştı. 

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Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'a imza attıran sarı-lacivertliler, diğer yandan da Napoli'nin Portekizli sol beki Mario Rui için İtalya Serie A ekibiyle temasa geçti.

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33 yaşındaki sol bekin 2 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Napoli'de kalmayı düşünmediği belirtildi.

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Mario Rui'ye Fenerbahçe dışında birçok Avrupa kulübünden de teklif olduğu kaydedildi.

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2011'den beri kariyerini İtalya'da sürdüren Mario Rui, geçen sezon Napoli'de 28 maçta 2 asist yaptı.

#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Napoli
#Mario Rui
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