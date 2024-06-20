Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Portekizli futbolcu

A Milli formayla değerine değer katan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimali daha da yükseldi. Sol beke Levent Mercan'ı takviye eden sarı-lacivertliler, Napoli'nin Portekizli futbolcusu için de girişimlere başladı.

1 / 8 A Milli Futbol Takımı'nın önceki gün 3-1 kazandığı Gürcistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve başarılı bir futbol ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, değerine değer katarken Fenerbahçe'nin beklentileri de yükseldi.

2 / 8 Teknik direktör Jose Mourinho ile yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, normal şartlarda takımda tutmak istediği Ferdi'yi ancak yüksek bonservis bedeli önerilmesi halinde bırakma kararı almıştı.

3 / 8 Bugüne kadar en ısrarlı kulüp olan Arsenal, 20 milyon euro civarında bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, görüşmeleri EURO 2024 sonrasına bırakmıştı.

4 / 8 Ferdi'nin 25 milyon euro civarlarında bir bonservis bedeliyle ayrılması beklenirken, Fenerbahçe sol bek için ilk tercihini yerliden yana kullanmıştı.

5 / 8 Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'a imza attıran sarı-lacivertliler, diğer yandan da Napoli'nin Portekizli sol beki Mario Rui için İtalya Serie A ekibiyle temasa geçti.

6 / 8 33 yaşındaki sol bekin 2 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Napoli'de kalmayı düşünmediği belirtildi.

7 / 8 Mario Rui'ye Fenerbahçe dışında birçok Avrupa kulübünden de teklif olduğu kaydedildi.