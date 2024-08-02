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Spor

Fernando Muslera Süper Kupa finali öncesi konuştu: ‘Çok büyük bir rakip’

15:45 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 15:51 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Turkcell Süper Kupa finalinde 3 Temmuz Cumartesi saat 20.45’te Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera önemli maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Turkcell Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaptanları Fernando Muslera ve Necip Uysal düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


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Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi ve kaptanı Muslera, "Galatasaray'da uzun yıllar geçirdim ve çok şükür önemli başarılar yakaladık.


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Çok büyük bir rakibe karşı, çok büyük bir derbiye çıkacağız. 

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Harika atmosfer olacak." ifadelerini kullandı.

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Ezeli rakibine karşı mücadele etmek ekstra motivasyon verdiğini belirten Muslera, "Buradan alacağımız galibiyet bizi daha da motive edecektir.


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Beşiktaş ve Necip Uysal ile çok karşılaştık, yarın yine iyi bir mücadele olacak." dedi.


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Galatasaray - Beşiktaş final mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi (Yarın) günü saat 20.45'te başlayacak.

#Muslera
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Süper Kupa
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