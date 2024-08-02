Fernando Muslera Süper Kupa finali öncesi konuştu: ‘Çok büyük bir rakip’

Turkcell Süper Kupa finalinde 3 Temmuz Cumartesi saat 20.45’te Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera önemli maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Turkcell Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaptanları Fernando Muslera ve Necip Uysal düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi ve kaptanı Muslera, "Galatasaray'da uzun yıllar geçirdim ve çok şükür önemli başarılar yakaladık.
Çok büyük bir rakibe karşı, çok büyük bir derbiye çıkacağız.
Harika atmosfer olacak." ifadelerini kullandı.
Ezeli rakibine karşı mücadele etmek ekstra motivasyon verdiğini belirten Muslera, "Buradan alacağımız galibiyet bizi daha da motive edecektir.
Beşiktaş ve Necip Uysal ile çok karşılaştık, yarın yine iyi bir mücadele olacak." dedi.
Galatasaray - Beşiktaş final mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi (Yarın) günü saat 20.45'te başlayacak.