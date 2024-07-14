Feyyaz Uçar Immobile için gol tahmininde bulundu

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve yeni transfer Ciro Immobile, Slovenya kampında soruları cevapladı. Feyyaz Uçar, İtalyan santrfor için gol tahmininde bulundu. Üç ismin basın toplantısındaki açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Hüseyin Yücel: "Çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Son yılların en enerjik ve en sinerjik kampını geçirdiğimiz söyleniyor. Lazio ile 48 saat boyunca ciddi bir pazarlığa oturduk. En son Ciro noktayı koydu ve fedakârlık yaparak Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. Ona çok teşekkür ediyorum."
Hüseyin Yücel: "Transferler için şimdi birazcık es verme zamanı. Çünkü 19 yabancıya ulaştık ve bunu 12'ye düşürmemiz lazım. Transfer döneminin bitmesine daha 1 aydan fazla süre var. Kimse şüphe etmesin. Bizler bu yolda çalışmaya devam edeceğiz, kimsenin şüphesi olmasın."
Hüseyin Yücel: "Mats Hummels ve Okay Yokuşlu ile ilgilendik ama maalesef bu transferlerin gerçekleşme ihtimali sıfır. Mario Hermoso da öyle. Di Maria hiç pazarlık sürecine girmeden gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyen oyuncuyu biz de istemeyiz. Konu kapandı."
Hüseyin Yücel: "Beşiktaş'ın yapamayacağı transfer bana göre yok. Bir şekilde kaynak bulunur. Nasıl diğer kulüpler geçmiş yıllarda bulduysa artık sıra bizde. Hesabı kitabı ben İstanbul'a dönünce yaparım. Hiçbir sıkıntı olmaz."
Feyyaz Uçar: "Son yıllarda olmayan bir şey oluyor, takımı hocaya hazır teslim ediyoruz. Bu son derece önemli bir durum. Tüm teknik direktörler, bütün kadrolarını hazır şekilde görmek isterler. Bu konuda büyük emeği geçen Hüseyin Yücel'e teşekkür ediyorum. Son transferlerin hepsinde bulundum. Yaptığı fedakârlıkları biliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Hasan Arat ve diğer yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Immobile'ye hoş geldin diyorum. Biz geldikten sonraki transferlere bakarsak, gerçekten Beşiktaş'a yakışır, doğru, faydalı transferler yaptığımızı düşünüyoruz."
Feyyaz Uçar: "Çiro'ya 'hoş geldin' diyorum. 'Ciro değil, Çiro' diyelim. Bizim halkımız esprilidir, 'ciromuz ne' falan diye sorabilirler."
Feyyaz Uçar: "Ciro, penaltılarla birlikte 25 golün altına düşmez."
Immobile: "Yeni bir maceraya başlıyorum. Önemli işler yapmayı umuyoruz. Taraftar için elimden geleni yapacağım. Maç sonu formamın terli olduğunu onlara göstereceğim."
Immobile: "Takım için önemli olmak istiyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Icardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular. Bu şekilde rekabet olacaktır. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız."
Immobile: "Hocamızla konuştum. Takımın ihtiyacına göre nerede oynayacağım konusunda daha da fazla konuşacağız. Ben de elimden geldiğince bu ihtiyaca göre katkı vermeye çalışacağım. Biraz daha derinlere gelip oralarda pozisyonlar bulmaya çalışacağım. Bunu yapabileceğim takım arkadaşlarım da zaten var. Bunu idmanlarda daha da geliştirmeye çalışacağız."
Immobile: "Beşiktaş'la ilgili beni çeken ilk şey, beni çok istemeleri oldu. İstanbul çok güzel bir şehir. Benimki gibi büyük ailesi olan insanlar, şehir bazında da karar alır. Buraya gelmeden önce Sirigu, Bonucci ve Mertens'ten bilgi aldım."
Immobile: "Zor bir karar almak zorundaydım. Sizi seven bir şehirden gitmek zor oldu. Ama futbol böyledir. Ben yeni bir sayfa açtım. Elimden geldiğince en kısa sürece hazır olacağım."