Feyyaz Uçar Immobile için gol tahmininde bulundu

Immobile: "Hocamızla konuştum. Takımın ihtiyacına göre nerede oynayacağım konusunda daha da fazla konuşacağız. Ben de elimden geldiğince bu ihtiyaca göre katkı vermeye çalışacağım. Biraz daha derinlere gelip oralarda pozisyonlar bulmaya çalışacağım. Bunu yapabileceğim takım arkadaşlarım da zaten var. Bunu idmanlarda daha da geliştirmeye çalışacağız."