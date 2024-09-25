FIFA'da büyük skandal: Şike iddiaları için soruşturma açıldı

Bir sonraki turda Fransa ile karşılaşacak olan Tayland'ın başantrenörü Miguel Rodrigo ise iki takımı da "Sporun yüz karası" olarak niteledi. FIFA ise yaptığı açıklamada Fransa-İran maçıyla ilgili gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti.















