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FIFA'da büyük skandal: Şike iddiaları için soruşturma açıldı

FIFA'da büyük skandal: Şike iddiaları için soruşturma açıldı

Haber Merkezi
10:1525/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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FIFA Futsal Dünya Kupası'ndaki Fransa-İran maçı sonrası şike iddiaları ortaya atıldı. Fransa-İran maçında yaşananlar sonrası FIFA duruma el attı ve müsabakayla ilgili soruşturma başlattı.

FIFA'nın organize ettiği Futsal Dünya Kupası F Grubu son maçında Fransa ile İran karşı karşıya geldi. Fransa maçı 4-1 kaybederken, müsabakayla ilgili şike iddiaları ortaya atıldı.

Bu yıl Özbekistan'da düzenlenen FIFA Futsal Dünya Kupası'nda Fransa'nın nisbeten daha kolay rakiplerle karşılaşmak adına İran'a bilerek mağlup olduğu öne sürüldü.

Grubu 2. sırada bitirmesi için rakibine 4-1 yenilmesi gereken Fransa'nın İran'dan yediği goller tartışma konusu oldu.

İran'a 4-1 yenilmesi sonrası grubu 2. sırada bitiren Fransa bir sonraki maçta Tayland ile karşılaşacak. Grubunu lider tamamlayan İran ise daha güçlü konumdaki Fas ile kozlarını paylaşacak.


Öte yandan Fransa bu sonuçla çeyrek finalde olası bir Brezilya eşleşmesinden de kaçmış oldu. Turnuvaya grup aşamasında veda eden Libya'da başantrenör Ricardo Iniguez, söz konusu maçla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Iniguez, "Rezalet! Bu durum sporumuz için bir utanç kaynağıdır" dedi.



Bir sonraki turda Fransa ile karşılaşacak olan Tayland'ın başantrenörü Miguel Rodrigo ise iki takımı da "Sporun yüz karası" olarak niteledi. FIFA ise yaptığı açıklamada Fransa-İran maçıyla ilgili gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti.





#FIFA
#Futsal
#Fransa

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