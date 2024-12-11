FIFA’dan tepki çeken karar: Avrupa ülkeleri devreye girdi!

The Mirror'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig de dahil olmak üzere Avrupa'da birçok ülkenin futbol ligleri, uzun bir ara verilmesine neden olacağı ve küresel futbol takvimini daha da bozacağına inandıkları için başka bir kış Dünya Kupası'na karşı çıkıyor.



