"Zaten birkaç senedir milli takımda beraberiz onunla dolayısıyla yeniden kulüp bazında bir araya gelmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Elbette hem onun hem de diğer takım arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok güzel olacak. Ve bu büyük kulüp için savaşacak olmak memnuniyet verici."