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Spor

Kostic Fenerbahçe'ye iki sebepten dolayı geldiğini açıkladı

14:15 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 14:24 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Sarı-lacivertlilerin Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic; transfer süreci, vatandaşı Dusan Tadic ve teknik direktörJose Mourinho hakkında konuştu. 31 yaşındaki Sırp futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olmasında önemli rol oynayan iki faktörü açıkladı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic; transfer süreci, Dusan Tadic ve Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

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"Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok heyecanlıyım ve takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası ilk günden itibaren Fenerbahçe’ye gelmek istedim. Dusan Tadic ve Jose Mourinho’nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi."

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"Tadic benim en iyi arkadaşlarımdan biri, kendisiyle uzun süredir milli takımda beraberiz dolayısıyla gerçekten Fenerbahçe’de yeniden onunla oynayacağım için çok ama çok mutluyum."

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 "Jose Mourinho ile çalışmak benim için çok büyük memnuniyet ve keyif olacak. Kendisi dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Umarım hep birlikte bir şeyler kazanabiliriz. Ben, en iyimi ortaya koyacağım. Kulüp ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

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"Groningen’de oynarken çok şanssızdım, oynayamamıştım açıkçası. Tadic’in yerine oynamak ve onu kesmek çok zordu açıkçası. Elbette en iyimi ortaya koyacağım. Dusan Tadic en iyi oyuncu bunu söyleyebilirim. Ve her zaman onunla oynamayı istemiştim."

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"Zaten birkaç senedir milli takımda beraberiz onunla dolayısıyla yeniden kulüp bazında bir araya gelmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Elbette hem onun hem de diğer takım arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok güzel olacak. Ve bu büyük kulüp için savaşacak olmak memnuniyet verici."

#Fenerbahçe
#Filip Kostic
#Dusan Tadic
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