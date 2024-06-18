Fransa’ya şok! Burnu kırılan Mbappe’nin son durumu belli oldu

EURO 2024 D Grubu’nda dün akşam Avusturya ve Fransa karşı karşıya geldi. Maç Fransa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın son dakikalarında burnu kırılan dünyaca ünlü golcü Kylian Mbappe’nin son durumu belli oldu. Detaylar haberimizde.
EURO 2024 D Grubunda Avusturya ve Fransa karşı karşıya geldi.
Maç Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Fransa, EURO 2024 macerasında Avusturya'yı 1-0 yenerek başlarken bir de önemli bir kayıp yaşadı.
38. dakikada Wöber'in kendi kalesine attığı golle 3 puanı alan Fransa'da maçın sonlarına doğru Mbappe'nin yaşadığı sakatlık büyük endişe yarattı.
Kevin Danso ile çarpıştığı pozisyon sonrası kanlar içerisinde kalan yıldız oyuncunun burnunda kırık olduğu tespit edildi ve oyuncunun Düsseldorf'ta ameliyat olacağı açıklandı.
Fransa basınında Le Figaro'nun haberine göre yıldız oyuncu grup maçlarını kaçıracak.
Aynı zamanda oyuncunun maske ile de oynaması bekleniyor.
Aynı zamanda resmi sosyal medya hesabından durumu hakkında esprili gönderme yapan Mbappe taraftarlara "Maskeler için herhangi bir fikriniz var mı?" sorusunus sordu.