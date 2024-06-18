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Spor

Fransa’ya şok! Burnu kırılan Mbappe’nin son durumu belli oldu

13:44 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak

EURO 2024 D Grubu’nda dün akşam Avusturya ve Fransa karşı karşıya geldi. Maç Fransa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın son dakikalarında burnu kırılan dünyaca ünlü golcü Kylian Mbappe’nin son durumu belli oldu. Detaylar haberimizde.

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EURO 2024 D Grubunda Avusturya ve Fransa karşı karşıya geldi.

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Maç Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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Fransa, EURO 2024 macerasında Avusturya'yı 1-0 yenerek başlarken bir de önemli bir kayıp yaşadı.

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38. dakikada Wöber'in kendi kalesine attığı golle 3 puanı alan Fransa'da maçın sonlarına doğru Mbappe'nin yaşadığı sakatlık büyük endişe yarattı.


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Kevin Danso ile çarpıştığı pozisyon sonrası kanlar içerisinde kalan yıldız oyuncunun burnunda kırık olduğu tespit edildi ve oyuncunun Düsseldorf'ta ameliyat olacağı açıklandı.

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Fransa basınında Le Figaro'nun haberine göre yıldız oyuncu grup maçlarını kaçıracak.


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Aynı zamanda oyuncunun maske ile de oynaması bekleniyor.

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Aynı zamanda resmi sosyal medya hesabından durumu hakkında esprili gönderme yapan Mbappe taraftarlara "Maskeler için herhangi bir fikriniz var mı?" sorusunus sordu.

#Kylian Mbappe
#Fransa
#EURO 2024
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