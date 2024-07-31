Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano’yu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Fred maçın 31. dakikasında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Önemli Lille maçı öncesi sakatlanan oyuncunun son durumu ise merak konusu. Detaylar haberimizde.

1 / 8 Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, dün akşam oynanan Lugano maçının 31. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.



2 / 8 Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Fred'in sakatlığıyla ilgili konuştu.

3 / 8 Fred Lille maçında oynayacak mı?

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Fred bugün bir sakatlık yaşadı, tahminimce Lille turunda Fred olmayacak." ifadelerini kullandı.



4 / 8 Oyuncu alınan bilgilere göre diz sakatlığı yaşadı.

5 / 8 Brezilyalı yıldızın rövanş maçına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.



6 / 8 Geçtiğimiz sezon Ocak ayında tendonları yırtılan Fred 38 gün sahalardan uzak kalmıştı.

7 / 8 Mart ayında da sakatlık yaşayan Fred 15 gün yeşil sahalara dönemedi.