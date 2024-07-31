Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano’yu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Fred maçın 31. dakikasında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Önemli Lille maçı öncesi sakatlanan oyuncunun son durumu ise merak konusu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, dün akşam oynanan Lugano maçının 31. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Fred'in sakatlığıyla ilgili konuştu.
Fred Lille maçında oynayacak mı?
Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Fred bugün bir sakatlık yaşadı, tahminimce Lille turunda Fred olmayacak." ifadelerini kullandı.
Oyuncu alınan bilgilere göre diz sakatlığı yaşadı.
Brezilyalı yıldızın rövanş maçına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Geçtiğimiz sezon Ocak ayında tendonları yırtılan Fred 38 gün sahalardan uzak kalmıştı.
Mart ayında da sakatlık yaşayan Fred 15 gün yeşil sahalara dönemedi.
Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, hangi gün?
3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş ise 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.