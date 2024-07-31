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Spor

Fred'in son durumu belli oldu: Lille maçında oynayacak mı?

10:54 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:56 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano’yu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Fred maçın 31. dakikasında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Önemli Lille maçı öncesi sakatlanan oyuncunun son durumu ise merak konusu. Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, dün akşam oynanan Lugano maçının 31. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.


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Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Fred'in sakatlığıyla ilgili konuştu.

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Fred Lille maçında oynayacak mı?


Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Fred bugün bir sakatlık yaşadı, tahminimce Lille turunda Fred olmayacak." ifadelerini kullandı.


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Oyuncu alınan bilgilere göre diz sakatlığı yaşadı. 

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Brezilyalı yıldızın rövanş maçına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.


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Geçtiğimiz sezon Ocak ayında tendonları yırtılan Fred 38 gün sahalardan uzak kalmıştı. 

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Mart ayında da sakatlık yaşayan Fred 15 gün yeşil sahalara dönemedi. 

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Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, hangi gün?


3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş ise 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.


#Fred
#Fenerbahçe
#Lille
#Jose Mourinho
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