Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisi için bir araya geldi. Federasyon yetkilileri, bugün Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yabancı hakem başvurusunu değerlendirdi ve kararını verdi. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçını yabancı hakem mi yönetecek? İşte detaylar...

1 /4 Trendyol Süper Lig 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik derbi karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı hakem başvurusunda bulundu.

2 /4 Federasyon yetkilileri, bugün Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yabancı hakem başvurusunu değerlendirmek için bir araya geldi.

3 /4 Gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin aktardığı bilgiye göre, TFF Yönetim Kurulu yapılan görüşmeler neticesinde Beşiktaş-Galatasaray derbisi için kararını verdi.