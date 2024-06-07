Galatasaray 20 milyon Euro'luk kaynak arıyor

Dün kulübün Youtube kanalına konuşan başarılı çalıştırıcı, "Başkanımız transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. G.Saray çok güçlü bir kadro kuracak. Eksik olan 4 mevkiye transfer yapacağız. Yapımıza uygun, uyum sağlayacak oyuncular arzuluyoruz. Mertens, Icardi ve Barış Alper ile devam edeceğiz" diye konuştu.