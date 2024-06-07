Galatasaray 20 milyon Euro'luk kaynak arıyor

Trendyol Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar ilk aşamada oyuncu satarak 20 milyon Euro'luk vadesi gelmiş borcunu kapatmayı planlıyor. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, vadesi gelmiş borçları için de 20 milyon Euro'nun üzerinde bir kaynak arıyor.
Sarı-kırmızılılar, oyuncu satıp hem transfer yapacak hem de borçları kapatacak.
Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 2025'te 25. şampiyonluğu hedef olarak belirledi.
Bu kaynakla futbolcu ve teknik heyet maaşları, bonus ve prim ödemeleri, transfer taksitleri ödenecek.
Galatasaray, gelecek sezon için yapacağı transferler için de ekstra bir bütçe oluşturmaya çalışacak.
OYUNCU SATILACAK
Galatasaray, bazı yıldız isimlerini satarak kendisine kaynak oluşturmanın planlarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon Aston Villa'da kiralık oynayan Zaniolo'nun İtalya'nın yolunu tutması bekleniyor.
Sarı kırmızılılar, İtalyan futbolcudan en az 15 milyon Euro gelir bekliyor.
KEREM 15 MİLYON EURO
İspanyol ekibi Real Sociedad'ın gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu için de 15 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etmeye çalışılıyor.
Galatasaray'da bekleneni veremeyen Tete ve Zaha için de yönetim tarafından 10'ar milyon Euro fiyat belirlendi.
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak.
Dün kulübün Youtube kanalına konuşan başarılı çalıştırıcı, "Başkanımız transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. G.Saray çok güçlü bir kadro kuracak. Eksik olan 4 mevkiye transfer yapacağız. Yapımıza uygun, uyum sağlayacak oyuncular arzuluyoruz. Mertens, Icardi ve Barış Alper ile devam edeceğiz" diye konuştu.
Buruk, şampiyon oldukları geceki küfürlü tezahürat için özür dilerken, Mourinho ve Bronckhorst'un gelmesi hakkında "Bu bizi daha da motive edecek" dedi.