Galatasaray açıkladı: Torreira'nın sakatlığı yok

Kocaelispor maçında kendisini yere bırakan ve mücadeleye devam edemeyen Lucas Torreira'nın durumu Galatasaraylı taraftarları endişelendirmişti. Sarı-kırmızılı kulüpten yıldız futbolcunun durumuna ilişkin açıklama geldi.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Kocaelispor karşılaşmasını tamamlayamamıştı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında kendini yere bırakan Torreira, oyundan çıkarak yerini Gabriel Sara'ya bırakmıştı.
29 yaşındaki futbolcunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığını duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.