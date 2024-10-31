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Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızıyla temasta! Transferde sürpriz hamle

Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızıyla temasta! Transferde sürpriz hamle

09:4131/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
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Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılıların sürpriz bir hamle yaparak Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla temasa geçtiği ifade edildi. İşte detaylar...

Ara transferde öncelikle sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier'e kancayı taktı.

Fotomaç'ın haberine göre İspanya'da Leganes kulübünde oynayan Rosier için yapılan ilk temas olumlu geçti.

Jelert'i kiralık göndermeyi planlayan Cimbom, Rosier'i hırsı, enerjisi ve Süper Lig'i tanıması nedeniyle öncelikli isimler arasında düşünüyor.

Leganes'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki yıldız, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu mesajını verdi.

#Galatasaray
#Beşiktaş
#Transfer

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