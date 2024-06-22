Galatasaray bombayı patlatıyor: Goretzka ile temas kuruldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Alman yıldız Leon Goretzka'yı isteyen sarı-kırmızılılar ilk teması kurdu.
Galatasaray'da beklenen orta saha transferinde hareketli saatler yaşanıyor.
Listesindeki birçok yıldızla görüşen sarı-kırmızılı ekipte, transfer komitesinin en yetkili isimleri Almanya'da flaş bir harekete imza attı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre EURO 2024'ü yerinde takip eden Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Sportif Direktör Cenk Ergün hedefteki isimlerden Leon Goretzka'yla temas kurdu.
Bayern Münih'ten ayrılacak oyuncuya önümüzdeki günlerde resmi teklif sunulacak.
2018'den beri Bayern Münih forması giyen ve Avrupa'da birçok talibi bulunan 29 yaşındaki Alman orta saha, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşırken; transfer döneminde gelecek tüm teklifleri dinleyip kararını sonra vereceğini iletti.
Bayern Münih de satış listesine koyduğu yıldız oyuncu için 20 milyon euro'luk bir etiket fiyatı belirledi.
Sarı-kırmızılılar, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunun Goretzka'da pazarlıklarla rakamı aşağı çekmeye çalışacak.
Kariyeri boyunca üç takımda Goretzka, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor.
Bochum, Schalke 04 ve Bayern Münih formaları giyen 29 yaşındaki yıldız, kariyerindeki 404 maçta 63 gol ve 70 asistle oynadı.
Almanya Milli Takımı'nda ise 57 maça çıkarken; 14 gol attı ve 11 asist yaptı.