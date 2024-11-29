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Galatasaray devleri geride bıraktı: Avrupa Ligi’nin en golcü takımı açıklandı

Galatasaray devleri geride bıraktı: Avrupa Ligi’nin en golcü takımı açıklandı

14:2429/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Galatasaray dün akşam deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar puanını 10’a yükselterek 4. sırada yer aldı. Bu sonucun ardından Galatasaray birçok ev kulübü geride bırakarak en golcü 2 takımından biri konumunda yer aldı. Detaylar haberimizde.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ilk 8 hedefine emin adımlarla ilerliyor. 

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan Avrupa Ligi'nde 5 maça çıkan Galatasaray, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.


Sarı-kırmızılı ekip, 36 takımlı yeni lig formatında 11 puanla haftayı 4. sırada bitirdi.


"Kupa 2"de öncelikli hedef olarak ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmek olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, son 3 maç öncesi önemli bir avantaj yakaladı.


Galatasaray Avrupa Ligi'nin en golcüsü


Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü 2 takımından biri konumunda.


Galatasaray, "Kupa 2"nin geride kalan 5 haftasında 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Maç başına 2,6 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda temsilcisi Ajax ile en golcü iki takımdan biri oldu.


Hücumdaki etkinliğini savunmaya yansıtamayan Galatasaray, 5 maçta kalesinde 9 gol gördü.


Sarı-kırmızılılar, bu alanda da ilk 20 takım arasında en fazla gol yiyen ekip konumunda bulunuyor.


#Galatasaray
#Avrupa Ligi
#UEFA

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