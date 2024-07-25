|
Spor

Galatasaray Elias Jelert'i açıkladı

15:54 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:02 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Sarı-kırmızılılar, Kopenhag forması giyen sağ bek oyuncusu Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

1/ 4

Galatasaray, Danimarka ekiplerinden Kopenhag forması giyen sağ bek oyuncusu Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

2/ 4

Sarı-kırmızılılardan yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

3/ 4

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

4/ 4

21 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon toplamda 45 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.


#Galatasaray
#Elias Jelert
#Transfer
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TAŞERONA KADRO SON GELİŞMELER: 100 bin taşerona kadro müjde! Torba yasa sonrası...