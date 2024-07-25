Galatasaray Elias Jelert'i açıkladı

Sarı-kırmızılılar, Kopenhag forması giyen sağ bek oyuncusu Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Danimarka ekiplerinden Kopenhag forması giyen sağ bek oyuncusu Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
21 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon toplamda 45 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.