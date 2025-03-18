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Galatasaray Fenerbahçeli yıldızın transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray Fenerbahçeli yıldızın transferi için görüşmelere başladı

Haber Merkezi
10:5318/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Süper Lig'de takımlar transfer çalışmalarına erken başladı. Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer yapmak için görüşmelere başladı.

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da, yeni sezon için transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

Okan Buruk ile yakaladığı başarıyı gelecek sezon da sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar, tecrübeli hocanın onayı doğrultusunda transfer çalışmalarını yapıyor.

Gelecek sezon Avrupa için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna gözünü dikti.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi- Samuel için yeniden harekete geçti.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayan Nijeryalı yıldız için Galatasaray yönetimi devreye girdi ve görüşmelere başladı.

Osayi'nin görüşmeleri sonlandırdığı ve yaz transfer döneminde boşa çıkacağı öğrenildi.

Ayrıca Osayi Samuel için Arabistan'dan da teklifler geldiği belirtildi.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Osayi

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