Galatasaray gaza bastı! Yeni transfer Adana Demirspor maçı kadrosunda olacak

Ara transfer döneminde kadrosuna Ahmed Kutucu ile Alvaro Morata'yı katan Galatasaray, çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, renklerine bağlamayı planladığı yıldız ismi Adana Demirspor maçına yetiştirmek istiyor. İşte ayrıntılar...
Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Mario Lemina'yı kadrosuna katıyor.
Sarı-kırmızılıların bu transferi 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bitireceği ve Lemina ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.
Fanatik'te yer alan habere göre Lemina, Adana Demirspor maçının kadrosuna olacak.
31 yaşındaki futbolcunun Torreira'nın yokluğunda ilk 11'de maça başlaması hedefleniyor.
Lemina bu sezon Wolverhampton formasıyla 19 maça çıktı.
Deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.