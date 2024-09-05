Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi: Dört futbolcu yazılmadı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu bildirdi. Sarı-kırmızılılarda dört futbolcu kadro dışı kaldı. Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Sarı-kırmızılıların verdiği listede dört futbolcu kadro dışında kaldı.
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği liste şu şekilde;
Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç.
Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı.
Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira.
Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.
Kadroya yazılmayan dört futbolcu ise şöyle;
Alexander Cicaldau
Taylan Antalyalı
Eyüp Aydın
Halil Dervişoğlu