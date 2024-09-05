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Spor

Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi: Dört futbolcu yazılmadı

16:30 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:44 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu bildirdi. Sarı-kırmızılılarda dört futbolcu kadro dışı kaldı. Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

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Sarı-kırmızılıların verdiği listede dört futbolcu kadro dışında kaldı.

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Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği liste şu şekilde;

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Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç.


Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı.


Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira.


Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.



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Kadroya yazılmayan dört futbolcu ise şöyle;

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Alexander Cicaldau

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Taylan Antalyalı

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Eyüp Aydın

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Halil Dervişoğlu

#Galatasaray
#UEFA
#Avrupa Ligi
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