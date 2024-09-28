Galatasaray Kasımpaşa sınavında! Okan Buruk 11'ini belirledi

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de sahaya süreceği isimleri netleştirdi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Ligde sarı-kırmızılılar, oynadığı 6 maçı da kazandı ve 18 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Kasımpaşa ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.
41. randevu
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 81 golüne, lacivert-beyazlılar 42 golle yanıt verdi.
Ligde kayıpsız
Süper Lig'de sezonun yenilgisiz takımlarından Galatasaray, oynadığı 6 maçtan da galip ayrılarak, en iyi sezon başlangıcını tekrarlamıştı.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Aslan, Paşa karşısında galip ayrılması durumunda en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirecek.
Oğuzhan Çakır düdük çalacak
Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ile Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.
Öte yandan Okan Buruk, ilk 11'ini de netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i:
Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Jakobs, Sara, Torreira, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.