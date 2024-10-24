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Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı arttı

Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı arttı

11:4624/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 yendi. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti sonrası UEFA ülke puanımız arttı. İşte sıralamada son durum...

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Elfsborg'u 4-3 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti sonrası UEFA ülke puanları güncellendi. İşte son durum...

1- İngiltere 92.732

2- İtalya 81.481

3- İspanya 76.275

4- Almanya 74.285

5- Fransa 61.807

6- Hollanda 56.733

7- Portekiz 53.016

8- Belçika 46.000

9- Çekya 40.450

10- Türkiye 37.700

#Galatasaray
#UEFA
#Türkiye

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