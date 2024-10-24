Galatasaray kazandı: UEFA ülke puanı arttı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 yendi. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti sonrası UEFA ülke puanımız arttı. İşte sıralamada son durum...
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Elfsborg'u 4-3 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti sonrası UEFA ülke puanları güncellendi. İşte son durum...
1- İngiltere 92.732
2- İtalya 81.481
3- İspanya 76.275
4- Almanya 74.285
5- Fransa 61.807
6- Hollanda 56.733
7- Portekiz 53.016
8- Belçika 46.000
9- Çekya 40.450
10- Türkiye 37.700