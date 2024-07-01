Galatasaray milli futbolcuyu istiyor

İtalyan basını, Galatasaray'ın daha önce transferini bitirmeyi başaramadığı milli futbolcu için tekrar devreye girdiğini yazdı.
Yaz transfer döneminde önceliği sağ bek ve orta sahaya veren Galatasaray'ın Roma'nın defans oyuncusu Zeki Çelik'i gündemine aldığı iddia edildi.
İtalya basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım, devre arasında transferini bitirmeyi başaramadığı milli futbolcu için tekrar devreye girdi.
Galatasaray, EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı ile mücadele eden Zeki Çelik'i turnuvanın ardından kadrosuna katmaya çalışacak.
Zeki Çelik'nin bonservisini elinde bulunduran Roma, 27 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor.
Zeki Çelik'i satmayı planlayan İtalyan ekibi, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.
İsmini Avrupa'ya duyurduğu İstanbulspor'dan sonra önce Fransa Ligue 1'de Lille, ardından İtalya Serie A'da Roma formalarını terleten Zeki Çelik, Galatasaray formasıyla Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.