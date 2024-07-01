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Spor

Galatasaray milli futbolcuyu istiyor

Umut Yılmaz
09:49 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

İtalyan basını, Galatasaray'ın daha önce transferini bitirmeyi başaramadığı milli futbolcu için tekrar devreye girdiğini yazdı.

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Yaz transfer döneminde önceliği sağ bek ve orta sahaya veren Galatasaray'ın Roma'nın defans oyuncusu Zeki Çelik'i gündemine aldığı iddia edildi.

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İtalya basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım, devre arasında transferini bitirmeyi başaramadığı milli futbolcu için tekrar devreye girdi.

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Galatasaray, EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı ile mücadele eden Zeki Çelik'i turnuvanın ardından kadrosuna katmaya çalışacak. 

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Zeki Çelik'nin bonservisini elinde bulunduran Roma, 27 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor.

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Zeki Çelik'i satmayı planlayan İtalyan ekibi, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

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İsmini Avrupa'ya duyurduğu İstanbulspor'dan sonra önce Fransa Ligue 1'de Lille, ardından İtalya Serie A'da Roma formalarını terleten Zeki Çelik, Galatasaray formasıyla Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

#Galatasaray
#Zeki Çelik
#Roma
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