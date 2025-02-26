Galatasaray taraftarını çileden çıkardı: Sakatlık süresi uzadı

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak 6 puan farkla liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda yıldız ismin son durumu, taraftarı çileden çıkardı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Monaco'dan mecburi satın alma maddesiyle kiraladığı Ismail Jakobs sahaya çıkmakta zorlanıyor. 25 Ocak'taki Konyaspor mücadelesinden bu yana forma giyemeyen Senegallinin aşil tendonundaki ağrılar dinmiyor.
Aşil tendonunun içinde devam eden kasta yırtık meydana gelen Jakobs uzun süredir fizyoterapi görüyor. Florya'da ayak bileğine buz bandı bağlı dolaşan 25 yaşındaki sol bek kulüp personelleri dışında özel profesyoneller de tuttu.
HT Spor'da yer alan habere göre kendi diyetisyeni ve fizyoterapisti bulunan Jakobs'un ağrıları özel programlara rağmen dinmiyor. Kendi diyetisyeni ve fizyoterapisti bulunan Jakobs'un ağrıları özel programlara rağmen dinmiyor.
Tekrarlama riski bulunan bir sakatlık geçiren Senegallinin 2 ila 3 hafta arasında bir süre daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Diğer yandan Eren Elmalı ise Fenerbahçe derbisiyle sınıfı geçen bir performans ortaya koydu.
Fizik kalitesiyle takıma katkı sunan Eren derbide beş atak keserek takımı adına en çok defansif aksiyon üreten isim oldu.