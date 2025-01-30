Galatasaray’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Icardi’nin sakatlığı ve Osimhen’in sezon sonu belirsizliği süren sarı-kırmızılılarda golcü arayışları sürüyor. Aslan gözünü bir dönem Real Madrid, Juventus ve Chelsea formaları giymiş İspanyol yıldıza dikti. Oyuncu ile anlaşma ise an meselesi. İşte detaylar.

1 /7 Galatasaray ara transfer döneminde Ahmed Kutucu'yu transfer etti.



2 /7 Sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'ne kadro bildirimine günler kala bir transfer yapmanın daha eşiğinde.



3 /7 Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Milan'dan Alvaro Morata ile görüşüyor.



4 /7 Habere göre Galatasaray anlaşmayı bitirmek üzere. Birkaç saatte sarı kırmızılıların transferi tamamlaması bekleniyor.



5 /7 Sezon başında Atletico Madrid'den 13 milyon euroya transfer edilen İspanyol golcü, İtalyan ekibinde istenen performansı gösteremedi.



6 /7 Milan'da 25 maça çıkan Alvaro Morata 6 gol atarken 2 asist yaptı.

