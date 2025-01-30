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Real Madrid, Juventus ve Chelsea’de oynamıştı: Galatasaray İspanyol yıldızı getiriyor!

Real Madrid, Juventus ve Chelsea’de oynamıştı: Galatasaray İspanyol yıldızı getiriyor!

18:0530/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Icardi’nin sakatlığı ve Osimhen’in sezon sonu belirsizliği süren sarı-kırmızılılarda golcü arayışları sürüyor. Aslan gözünü bir dönem Real Madrid, Juventus ve Chelsea formaları giymiş İspanyol yıldıza dikti. Oyuncu ile anlaşma ise an meselesi. İşte detaylar.

Galatasaray ara transfer döneminde Ahmed Kutucu'yu transfer etti.


Sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'ne kadro bildirimine günler kala bir transfer yapmanın daha eşiğinde.


Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Milan'dan Alvaro Morata ile görüşüyor.


Habere göre Galatasaray anlaşmayı bitirmek üzere. Birkaç saatte sarı kırmızılıların transferi tamamlaması bekleniyor.


Sezon başında Atletico Madrid'den 13 milyon euroya transfer edilen İspanyol golcü, İtalyan ekibinde istenen performansı gösteremedi.


Milan'da 25 maça çıkan Alvaro Morata 6 gol atarken 2 asist yaptı.


Alvaro Morata

#Alvaro Morata
#Galatasaray
#Milan

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