Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray sekizinci, Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ise üçüncü kez kupaya uzanmak için sahaya çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek.
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.
Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Geçen sene Süper Kupa'yı kazanmıştık. Bu sene de istiyoruz" dedi.
Süper Lig maratonunun başlayacağı 9 Ağustos öncesinde en ciddi sınavını bugün Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında verecek olan Galatasaray, sezona kupa kazanmanın moraliyle girmenin hesaplarını yapıyor.
EN ÇOK KAZANAN GALATASARAY
Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu. Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı.
SON KUPA 1 DAKİKA
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son Turkcell Süper Kupa müsabakası bir dakika sürdü. İki ekip arasında 30 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması gereken Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından oynanamadı.
TFF, karşılaşmayı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatma kararı aldı. Fenerbahçe Kulübünün müsabaka öncesi bazı taleplerinin kabul edilmemesi üzerine sarı-lacivertliler maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı.
Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, yönetim kararıyla sahadan çekildi. TFF Yönetim Kurulu, kupayı 3-0 hükmen galip saydığı sarı-kırmızılı takıma verdi.