Galatasaray yıllardır izlediği futbolcuyu alıyor: "Ligin en iyisi o olur"

Sezon başında aldığı futbolcularla adından söz ettiren Galatasaray, devre arası transfer döneminde dikkat çekici bir transferi açıklamaya hazırlanıyor.
Sezon başında aldığı futbolcularla adından söz ettiren Galatasaray, devre arası transfer döneminde dikkat çekici bir transferi açıklamaya hazırlanıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 'Avrupa'da Kupa' hedefi doğrultusunda güçlü bir takım oluşturmaya çalışıyor. Şimdiye kadar ligde ve Avrupa'da dikkat çekici işlere imza atan başarılı hoca, Ocak ayında alacağı futbolcuyla takımı farklı bir seviyeye çıkarmak istiyor.
Galatasaray'ın hedefindeki oyuncu iki yıldır scout ekibinin çıplak gözle maçlarını seyrettiği John Arias. Kolombiyalı futbolcu, sezon başında da transfer edilmek istenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Sarı Kırmızılılar bu transfer için yaz aylarından bu yana görüşmeler yapmaya devam etti ve artık transferde son aşamaya geçildi.
Fluminense ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan John Arias'ın artık Avrupa'da oynamak istemesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. 15 milyon Euro piyasa değeri olan 27 yaşındaki oyuncu için Galatasaray yönetiminin ısrarcı olduğu ve bu rakamı verebileceği aktarıldı.
Galatasaray Scout ekibinin eski üyelerinden Bülent Kalafat, YouTube'da katıldığı bir programda transferi konuşulan John Arias için övgü dolu ifadeler kullandı. Galatasaray'daki ekibe katıldığında bu oyuncunun zaten keşfedildiğini ve raporlandığını söyleyen Kalafat, devamında ise kendisinin de izlemeler yaptığını belirtti.
Bülent Kalafat'ın sözleri şu şekilde: "Jhon Arias; Galatasaray'a geldiğimde zaten tespit edilen oyuncuydu. 2023 yaz transfer döneminde transfer listesindeydi zaten. Daha sonra ben çok ısrarcı oldum. Birkaç kez daha rapor yazdım. Çok muazzam bir adam. İnşallah bu transfer yapılır. Bir raporumda 'gelirse ligin en iyisi olur' yazdım."
Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen John Arias, Fluminense formasıyla 190 maçta 42 gol atarken 42 de asist yapma başarısı gösterdi. Arias, ülkesinin formasını ise 23 kez giydi. Milli Takım formasıyla 3 gol atan oyuncunun orjinal mevkisi sağ kanat olsa da her pozisyonda oynayabilme özelliğiyle tanınıyor.