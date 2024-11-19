Galatasaray yıllardır izlediği futbolcuyu alıyor: "Ligin en iyisi o olur"

Bülent Kalafat'ın sözleri şu şekilde: "Jhon Arias; Galatasaray'a geldiğimde zaten tespit edilen oyuncuydu. 2023 yaz transfer döneminde transfer listesindeydi zaten. Daha sonra ben çok ısrarcı oldum. Birkaç kez daha rapor yazdım. Çok muazzam bir adam. İnşallah bu transfer yapılır. Bir raporumda 'gelirse ligin en iyisi olur' yazdım."