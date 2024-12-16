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Galatasaray yönetiminden Trabzonspor maçı öncesi flaş hamle

Galatasaray yönetiminden Trabzonspor maçı öncesi flaş hamle

11:1416/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
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Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, oyuncuları motive etmek için flaş bir hamle yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahası RAMS Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek.

Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray'da başkan ve yönetimden Trabzonspor maçı öncesi flaş bir hamle geldi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre bu sezon maaş ödemelerinde geriden gelen sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların geciken maaşlarını yatırdı.

Ayrıca derbi için önemli bir prim de belirlenirken Florya'da keyifler yerine geldi.

#Galatasaray
#Trabzonspor
#Süper Lig

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