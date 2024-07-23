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Spor

Galatasaray'a 60 milyon euro: Aslan almak için satacak

Umut Yılmaz
10:01 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 10:05 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Eksik bölgelerini güçlendiremeyen Galatasaray, oyuncu satmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılılar, elde edeceği bonservis gelirini yeni transferler için kaynak olarak kullanmak istiyor.

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer döneminde sıkıntılar yaşıyor.

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Sarı-kırmızılı takım, henüz eksik bölgelerine takviye yapmayı bir türlü başaramadı.

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Bir tek bonservisi elinde bulunan Michy Batshuayi ile sözleşme imzalayan Galatasaray, sağ bek ve merkez orta saha almayı başaramadı.

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Guela Doue'yi kadrosuna katmaya yaklaşan sarı kırmızılılar, son anda çıkan pürüzler sebebiyle transferi gerçekleştiremedi.

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Finansal olarak zorluk çeken sarı kırmızılı yönetim, oyuncu satışlarına odaklandı.

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Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da kendini gösteren Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz, milli turnuvalarda gösterdikleri performansla zirveye çıktı.

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Özellikle Barış Alper ile Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United ve Aston Villa gibi takımlar ilgileniyor.

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Sanchez için ise Everton ve Napoli gibi takımlar devrede.

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Her bir oyuncu için 30 milyon Euro isteyen Galatasaray, iki futbolcunun satışından 60 milyon Euro elde etmeyi planlıyor.

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#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Liverpool
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