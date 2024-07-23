Galatasaray'a 60 milyon euro: Aslan almak için satacak

Eksik bölgelerini güçlendiremeyen Galatasaray, oyuncu satmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılılar, elde edeceği bonservis gelirini yeni transferler için kaynak olarak kullanmak istiyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer döneminde sıkıntılar yaşıyor.
Sarı-kırmızılı takım, henüz eksik bölgelerine takviye yapmayı bir türlü başaramadı.
Bir tek bonservisi elinde bulunan Michy Batshuayi ile sözleşme imzalayan Galatasaray, sağ bek ve merkez orta saha almayı başaramadı.
Guela Doue'yi kadrosuna katmaya yaklaşan sarı kırmızılılar, son anda çıkan pürüzler sebebiyle transferi gerçekleştiremedi.
Finansal olarak zorluk çeken sarı kırmızılı yönetim, oyuncu satışlarına odaklandı.
Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da kendini gösteren Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz, milli turnuvalarda gösterdikleri performansla zirveye çıktı.
Özellikle Barış Alper ile Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United ve Aston Villa gibi takımlar ilgileniyor.
Sanchez için ise Everton ve Napoli gibi takımlar devrede.
Her bir oyuncu için 30 milyon Euro isteyen Galatasaray, iki futbolcunun satışından 60 milyon Euro elde etmeyi planlıyor.