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Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Menajerinden randevu istendi

Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Menajerinden randevu istendi

16:222/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Sözleşmesi biten yıldız futbolcu için devreye giren sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajerinden randevu istedi.

Transferde çıtayı iyice yükselten Galatasaray şimdi de Leroy Sane için planlar yapmaya başladı.

Bayern Münih sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile yeni mukavele yapmayı düşünmüyor.

Hatta teknik direktör Kompany ile sorun yaşayan Sane'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Sane'nin durumunu yakından takip eden Galatasaray'ın, harekete geçmeye karar verdiği ve yıldız futbolcunun menajerinden randevu istediği belirtildi.

Ancak bu transferde Cimbom'un sert rakipleri bulunuyor.

Chelsea, Tottenham ve Manchester United da Alman oyuncuyla ilgileniyor. Sane bu sezon 19 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.

#Galatasaray
#Leroy Sane
#Bayern Münih

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