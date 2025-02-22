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Galatasaray'a derbi öncesi müjde! Takımla çalıştı

Galatasaray'a derbi öncesi müjde! Takımla çalıştı

17:1922/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda yıldız isim, idmanda takımla çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Yunus Akgün de derbi antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Genç yıldızın dönüşü, taraftarları sevindirdi.

24 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 30 karşılaşmada 11 gol atarken 7 de asist yaptı.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Yunus Akgün

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