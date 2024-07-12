Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli takımlarda performansını yükselten iki yıldızın fiyatını belirledi. İşte detaylar...
Galatasaraylı futbolcular, uluslararası turnuvalarda milli forma altında kendini göstermeye devam ediyor.
Defans oyuncusu Davinson Sanchez, ülkesi Kolombiya ile Copa America 2024'te finale yükseldi.
28 yaşındaki oyuncu, yarı finalde Uruguay'ı 1-0 yendikleri maça damga vurdu.
10 kişi kalan takımının en fazla ikili mücadele kazanan ve en fazla top kapan ismi olan Sanchez, tüm hava toplarında rakiplerine üstünlük sağladı.
TEK FİYAT 30 MİLYON EURO
Galatasaray, Copa America'da başarılı işlere imza atan Davinson Sanchez'in fiyat etiketini 30 milyon euro olarak belirledi.
Everton ve Napoli'nin yakından takip ettiği Kolombiyalı stoper için bu rakamın altında gelecek teklifler değerlendirmeye umut alınmayacak.
Ara transferde Sacha Boey'i Bayern Münih'e 30 milyon euro'ya satan sarı-kırmızılı takım, Sanchez'den de benzer bir rakam bekliyor.
Ayrıca EURO 2024'te göz doduran Barış Alper Yılmaz için de aynı fiyat etiketi belirlenmişti.