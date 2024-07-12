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Spor

Galatasaray'a dev gelir: 60 milyon euro bekleniyor

Umut Yılmaz
09:27 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 09:30 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli takımlarda performansını yükselten iki yıldızın fiyatını belirledi. İşte detaylar...

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Galatasaraylı futbolcular, uluslararası turnuvalarda milli forma altında kendini göstermeye devam ediyor.

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Defans oyuncusu Davinson Sanchez, ülkesi Kolombiya ile Copa America 2024'te finale yükseldi.

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28 yaşındaki oyuncu, yarı finalde Uruguay'ı 1-0 yendikleri maça damga vurdu.

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10 kişi kalan takımının en fazla ikili mücadele kazanan ve en fazla top kapan ismi olan Sanchez, tüm hava toplarında rakiplerine üstünlük sağladı.

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TEK FİYAT 30 MİLYON EURO


Galatasaray, Copa America'da başarılı işlere imza atan Davinson Sanchez'in fiyat etiketini 30 milyon euro olarak belirledi.

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Everton ve Napoli'nin yakından takip ettiği Kolombiyalı stoper için bu rakamın altında gelecek teklifler değerlendirmeye umut alınmayacak.

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Ara transferde Sacha Boey'i Bayern Münih'e 30 milyon euro'ya satan sarı-kırmızılı takım, Sanchez'den de benzer bir rakam bekliyor.

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Ayrıca EURO 2024'te göz doduran Barış Alper Yılmaz için de aynı fiyat etiketi belirlenmişti.

#Galatasaray
#Transfer
#Davinson Sanchez
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