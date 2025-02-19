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Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber! Forma giyemeyecek

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber! Forma giyemeyecek

12:0319/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılara, yıldız isminden kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a sakatlığı bulunan futbolcusu Ismail Jakobs'tan bir kötü haber daha geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre Jakobs'un aşil tendonunda iltihaplanma tespit edildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali bulunmayan 25 yaşındaki futbolcu için risk alınmayacağı ifade edildi.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jakobs'un 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi bulunuyor.

Senegalli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Ismail Jakobs

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