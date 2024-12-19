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Galatasaray'a Köhn piyangosu! Müjdeli haber geldi

Galatasaray'a Köhn piyangosu! Müjdeli haber geldi

11:3019/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı Alman futbolcu Derrick Köhn'den iyi haber geldi. Sarı-kırmızılılar, yıldız isimden ciddi bir gelir elde edecek.

Galatasaray'ın sezon başı Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn, yeni takımında sıkı bir performans ortaya koydu.

Bundesliga'da çıktığı 12 maçta 2 gol atmayı başaran Alman futbolcu, Bremen ekibinde ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girdi.

Werder Bremen'in Köhn'ün kiralık kontratında yer alan 5 milyon 125 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öğrenildi.

4 Şubat 1999 tarihinde Hamburg'da dünyaya gelen Köhn, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

Genç yıldızın Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Galatasaray
#Derrick Köhn
#Werder Bremen

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