Galatasaray'a Köhn piyangosu! Müjdeli haber geldi

Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı Alman futbolcu Derrick Köhn'den iyi haber geldi. Sarı-kırmızılılar, yıldız isimden ciddi bir gelir elde edecek.
Galatasaray'ın sezon başı Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn, yeni takımında sıkı bir performans ortaya koydu.
Bundesliga'da çıktığı 12 maçta 2 gol atmayı başaran Alman futbolcu, Bremen ekibinde ilk 11'in değişilmez isimleri arasına girdi.
Werder Bremen'in Köhn'ün kiralık kontratında yer alan 5 milyon 125 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öğrenildi.
4 Şubat 1999 tarihinde Hamburg'da dünyaya gelen Köhn, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
Genç yıldızın Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.