Galatasaray’a o kulüpten tehdit: ‘FIFA’ya gideriz!’

Galatasaray’a Bundesliga ekibinden bir tehdit daha geldi. Mali olarak sıkıntılı günler geçiren sarı-kırmızılılar ödeme yapmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.35 milyon euroya Alman sol beki kadrosuna katan Galatasaray’ın o kulüpte başı dertte.

1 / 7 Hannover 96 Kulübü, Derrick Köhn'ün ödenmeye taksitleri konusunda Galatasaray'ı bir kez daha FIFA'ya gitmekle tehdit etti.



2 / 7 Bild'in haberine göre; Galatasaray, Derrick Köhn için üzerinde anlaşmaya varılan 4 milyon euro'luk bonservisin 2.5 milyon euro'dan fazlasını henüz ödemedi.



3 / 7 Hannover 96 bunun üzerine Galatasaray'a bir uyarı daha geçti.



4 / 7 Galatasaray, Köhn için kalan 2.5 milyon euro'luk borcu yeniden taksitlendirmek için Hannover ile uzlaşmaya çalıştı.



5 / 7 Alman kulübü ise bu teklifi geri çevirdi ve FIFA'da Galatasaray'a karşı yasal bir işlem başlatmakla tehdit etti.



6 / 7 Galatasaray, Alman sol beki geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.35 milyon euroya kadrosuna kattığını açıkladı.

