Galatasaray’a o kulüpten tehdit: ‘FIFA’ya gideriz!’

Galatasaray’a Bundesliga ekibinden bir tehdit daha geldi. Mali olarak sıkıntılı günler geçiren sarı-kırmızılılar ödeme yapmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.35 milyon euroya Alman sol beki kadrosuna katan Galatasaray’ın o kulüpte başı dertte.
Hannover 96 Kulübü, Derrick Köhn'ün ödenmeye taksitleri konusunda Galatasaray'ı bir kez daha FIFA'ya gitmekle tehdit etti.
Bild'in haberine göre; Galatasaray, Derrick Köhn için üzerinde anlaşmaya varılan 4 milyon euro'luk bonservisin 2.5 milyon euro'dan fazlasını henüz ödemedi.
Hannover 96 bunun üzerine Galatasaray'a bir uyarı daha geçti.
Galatasaray, Köhn için kalan 2.5 milyon euro'luk borcu yeniden taksitlendirmek için Hannover ile uzlaşmaya çalıştı.
Alman kulübü ise bu teklifi geri çevirdi ve FIFA'da Galatasaray'a karşı yasal bir işlem başlatmakla tehdit etti.
Galatasaray, Alman sol beki geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.35 milyon euroya kadrosuna kattığını açıkladı.
25 yaşındaki sol bek sarı kırmızılı formayı toplamda 18 kez giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.