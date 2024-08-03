Galatasaray'a sürpriz orta saha! Anlaşma tamam

Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir zaman kala transferde orta saha arayışını hızlandıran Galatasaray, sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar...
Wendel, McTominay, Rios gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray, orta sahaya sürpriz bir ismi transfer ediyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere Championship ekibi Norwich City'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara ve kulübüyle anlaşmaya varıldı.
İddiaya göre Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha için 20 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeli ödeyecek.
Oyuncunun ise yıllık 3 milyon euro kazanacağı ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Gabriel Sara'nın bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
2022 yazında Sao Paulo'dan Norwich City'ye 10.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Sara, orta sahanın yanı sıra birçok bölgede forma giyebiliyor.
Norwich formasıyla toplam 96 maça çıkan Sara, 21 gol atıp 17 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Championship'te sezonun 11'ine seçilmişti.