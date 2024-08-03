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Spor

Galatasaray'a sürpriz orta saha! Anlaşma tamam

13:57 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:42 - 3/08/2024 Cumartesi
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Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir zaman kala transferde orta saha arayışını hızlandıran Galatasaray, sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar...

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Wendel, McTominay, Rios gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray, orta sahaya sürpriz bir ismi transfer ediyor.





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Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere Championship ekibi Norwich City'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara ve kulübüyle anlaşmaya varıldı.







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İddiaya göre Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha için 20 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeli ödeyecek.





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Oyuncunun ise yıllık 3 milyon euro kazanacağı ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



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Gabriel Sara'nın bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.


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2022 yazında Sao Paulo'dan Norwich City'ye 10.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Sara, orta sahanın yanı sıra birçok bölgede forma giyebiliyor.

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Norwich formasıyla toplam 96 maça çıkan Sara, 21 gol atıp 17 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Championship'te sezonun 11'ine seçilmişti.

#Galatasaray
#Gabriel Sara
#Transfer
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