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Spor

Galatasaray'a Tete sonrası bir şok daha: FIFA ile davalık olabilir

17:35 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 17:36 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak

Tete transferinde Shaktar Donestk kulübü ile 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle davalık olan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Sarı-kırmızılılar geçen sezon gerçekleştirdiği bir transferin ardından tekrardan FIFA ile davalık olabilir. İşte detaylar...

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Finansal anlamda son zamanlarda sıkıntı yaşayan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

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Sarı-kırmızılılar geçen sezon gerçekleştirdiği bir transferin ardından tekrardan FIFA ile davalık olabilir.

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Alman basınının haberine göre; Hannover, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti.


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Galatasaray, geçtiğimiz ara transfer döneminde Derrick Köhn'ü 3.35 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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Hannover, transfer ücretinin ödenmediği gerekçesiyle yasal işlem başlattıklarını açıkladı.


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Kulübün genel müdürü Martin Kind, "Galatasaray, Derrick Köhn'ün transfer ücretini ödemedi. Para bizim hesabımıza gelmedi. Biz de yasal işlem başlattık." ifadelerini kullandı.

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Derrick Köhn bu sezon toplamda 15 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.



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Sarı-kırmızılılar bir diğer oyuncusu Tete için Shaktar Donestk kulübüyle "haksız sözleşme feshi" nedeniyle davalık olmuş FIFA 2.5 milyon euro tazminat bedeli ödenmesine karar kılmıştı.


#Galatasaray
#Derrick Köhn
#Hannover
#FIFA
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