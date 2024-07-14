Galatasaray'a Tete sonrası bir şok daha: FIFA ile davalık olabilir

Tete transferinde Shaktar Donestk kulübü ile 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle davalık olan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Sarı-kırmızılılar geçen sezon gerçekleştirdiği bir transferin ardından tekrardan FIFA ile davalık olabilir. İşte detaylar...
Finansal anlamda son zamanlarda sıkıntı yaşayan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.
Sarı-kırmızılılar geçen sezon gerçekleştirdiği bir transferin ardından tekrardan FIFA ile davalık olabilir.
Alman basınının haberine göre; Hannover, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti.
Galatasaray, geçtiğimiz ara transfer döneminde Derrick Köhn'ü 3.35 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Hannover, transfer ücretinin ödenmediği gerekçesiyle yasal işlem başlattıklarını açıkladı.
Kulübün genel müdürü Martin Kind, "Galatasaray, Derrick Köhn'ün transfer ücretini ödemedi. Para bizim hesabımıza gelmedi. Biz de yasal işlem başlattık." ifadelerini kullandı.
Derrick Köhn bu sezon toplamda 15 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.
Sarı-kırmızılılar bir diğer oyuncusu Tete için Shaktar Donestk kulübüyle "haksız sözleşme feshi" nedeniyle davalık olmuş FIFA 2.5 milyon euro tazminat bedeli ödenmesine karar kılmıştı.