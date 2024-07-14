Galatasaray'a Tete sonrası bir şok daha: FIFA ile davalık olabilir

Tete transferinde Shaktar Donestk kulübü ile 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle davalık olan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Sarı-kırmızılılar geçen sezon gerçekleştirdiği bir transferin ardından tekrardan FIFA ile davalık olabilir. İşte detaylar...

1 / 8 Finansal anlamda son zamanlarda sıkıntı yaşayan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

2 / 8 Sarı-kırmızılılar geçen sezon gerçekleştirdiği bir transferin ardından tekrardan FIFA ile davalık olabilir.

3 / 8 Alman basınının haberine göre; Hannover, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti.



4 / 8 Galatasaray, geçtiğimiz ara transfer döneminde Derrick Köhn'ü 3.35 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

5 / 8 Hannover, transfer ücretinin ödenmediği gerekçesiyle yasal işlem başlattıklarını açıkladı.



6 / 8 Kulübün genel müdürü Martin Kind, "Galatasaray, Derrick Köhn'ün transfer ücretini ödemedi. Para bizim hesabımıza gelmedi. Biz de yasal işlem başlattık." ifadelerini kullandı.

7 / 8 Derrick Köhn bu sezon toplamda 15 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.



