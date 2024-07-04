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Spor

Galatasaray'a veda etti: Mourinho'ya gönderme yaptı

09:41 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, kulübe veda etti. Fildişi Sahilli futbolcu, sosyal medyadan yayınladığı ayrılık mesajında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya da göndermede bulundu.

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Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun devre arasında renklerine bağladığı Serge Aurier, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

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Fildişi Sahilli sağ bek, sosyal medya hesabı üzerinden bir ayrılık mesajı yayınlarken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için de imalı sözler sarf etti.

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31 yaşındaki deneyimli futbolcu, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

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İlk önce sabırlı taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kısa sürede olsa takımda bulunduğum sürede sevginizi hissettim. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım ve burada olduğum için mutluyum.

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Afrika Kupası'ndaki sakatlığım bana çok vakit kaybettirdi ama kulüp bana güvendiği için teşekkür ederim. Çalışanlara, başkana, gönüllülere, hocaya ve ekibe, bu yolculukta olmamı sağlayan herkese teşekkür ederim.

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Şampiyon olduk çünkü Türkiye'nin en iyi takımı biziz. Hayatım boyunca kalbimde olacaksınız ve nereye gidersem sizi savunacağım. Sezonu mutluluk ve başarıyla tamamladık. Teşekkür ederim Galatasaray.

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Evrendeki en iyi koçu alabilirler, asla bizden iyi olamazlar. Michy'ye iyi bakın, kazanan takıma geldi. O gerçek bir karşılamayı hak ediyor.

#Galatasaray
#Jose Mourinho
#Serge Aurier
27 dakika önce
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