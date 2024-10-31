Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Gidecekler belli oldu

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler netleşti. İşte detaylar...
Galatasaray, 2024-25 sezonuna son derece iddialı bir giriş yaparken Okan Buruk'un kafasındaki kadro da artık oturmaya başladı.
Sarı-kırmızılılarda keskinleşen roller sonrası takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
Geçen sezon başındaki yedek kaldığı dönemde isyan bayrağını açan ve Okan Buruk’un kararlarını net şekilde eleştiren Victor Nelsson, bu sezon daha önce hiç olmadığı kadar kulübeye hapsolmuş durumda.
Öyle ki Danimarkalı savunmacı, son 3 lig mücadelesinin tamamını kenardan izlemek zorunda kaldı.
Ligde şu ana kadar sadece 2 maçta 90 dakika sahada kalabilen 26 yaşındaki stoper, 10 haftanın 5’inde süre aldı, bunların 2’sine ilk 11’de başladı, 3’ünde sonradan oyuna girdi ve sadece 220 dakika forma giyebildi.
Victor Nelsson, şu ana kadar Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın arkasında kalmayı kabul etmiş gibi görünse de sezon sonu yeni gelişmeler yaşanabilir.
Fanatik'te yer alan habere göre iki stoperin gölgesinde kalan Danimarkalı oyuncunun, sezon sonu için transfer izni isteyebileceği ifade ediliyor.
Takımın son haftalardaki yükselişine rağmen, kişisel performansında düşüş yaşayan oyuncular dikkat çekiyor. Bunların başında da hiç şüphesiz Kerem Demirbay geliyor.
Beşiktaş maçında da oyuna girdikten sonra ciddi pas hataları yapan ve savunmada da aksayan tecrübeli orta saha oyuncusu, formayı kolay kolay geri alamayacak gibi görünüyor.
Hem devre arasında hem de önümüzdeki yaz döneminde yine önemli transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray’da, kendisini toparlayamaması halinde Demirbay’la yolların ayrılmasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.