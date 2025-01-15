Lig lideri Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamasına da başladı. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in devreye girerek sezon sonu için iki isimle söz kestiği öğrenildi. İşte detaylar...
Süper Lig'in ilk devresini lider geçen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ara transferin yanı sıra yaz transfer dönemi için de hazırlık yapıyor.
Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer ve forveti Ahmed Kutucu'yu isteyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in bizzat devreye girdiği öğrenildi.
Özbek'in hem Eyüpspor cephesiyle hem de futbolcularla sezon sonu için söz kestiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
KALEYE BERKE
Bu sezon Eyüpspor ile iyi bir sezon geçiren Berke'nin sezon sonunda Muslera'dan eldivenleri teslim alması bekleniyor.
Eflatun-sarılı ekiple bu sezon 18 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, kalesini 7 maçta gole kapattı. Berke toplamda 17 gol yedi.
YENİ YILDIZ AHMED
Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz ya da Yunus Akgün'e gelebilecek dev teklifleri değerlendirmeye hazırlanan Galatasaray, Ahmed Kutucu ile de kanat bölgesini güçlendirmek istiyor.
Bu sezon Eyüpspor'da 19 maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.