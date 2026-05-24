Galatasaray’da Bernardo Silva depremi: Öyle bir şey talep etti ki… Transfer iptal oldu!

08:59 24/05/2026, Pazar
Yeni sezonda Avrupa'yı sallayacak bir kadro kurmak için gizli bir operasyon yürüten Galatasaray, Manchester City'nin dünyaca ünlü Portekizli maestro oyuncusunu kadrosuna katmak için resmi hamlesini yapmıştı. 31 yaşındaki süper solak, sarı-kırmızılı yönetimden imza paraları dahil 3 yıllık öyle bir servet talep etti ki, Başkan Dursun Özbek ve kurmayları saniyesinde geri adım attı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde ilk sırada yer aldığı belirtilen Bernardo Silva'nın sarı-kırmızılılardan astronomik bir talepte bulunduğu iddia edildi. 


Sabah'ta yer alan habere göre Bernardo Silva, Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme ve imza paraları da dahil olmak üzere toplam 55 milyon euro istedi. 


Bu talebi oldukça yüksek bulan Galatasaray yönetiminin transferde geri adım attığı aktarıldı.


Öte yandan geçtiğimiz gün Atletico Madrid'in Bernardo Silva'yı transfer etmeye bir adım daha yaklaştığı belirtilmişti. Portekizli yıldızın İspanyol ekibine 2+1 yıllık imza atabileceği konuşuluyor. 


Piyasa değeri 27 milyon euro olan Bernardo Silva bu sezon Manchester City formasıyla 52 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.


