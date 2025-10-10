Yeni Şafak
Galatasaray’da bir devir sona erebilir: Artık tek şansı var!

09:2210/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki yıldızın geleceğini son 1.5 aylık performansına bağladı. İşte detaylar.

Galatasaray'da son dönemin tartışılan ismi Mauro Icardi'nin geleceği muamma. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli forvet için Galatasaray yol haritasını çizdi.



Galatasaray yönetimi, kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Mauro Icardi'ye yeni sözleşme için tek bir şart sunacak.



Sabah'a göre yıldız futbolcu devre arasına kadar eski günlerine dönerse yeni kontrat önerilecek.

Galatasaray yönetiminin henüz Icardi'nin geleceğiyle ilgili konuşmadığı, deneyimli golcünün devre arasına kadar sergileyeceği performansa göre karar verileceği haber detayında yer aldı.



Icardi'nin sözleşmesinin 1.5 ay içinde uzatılmaması durumunda Arjantinli forvet istediği kulüple görüşme yapabilme hakkına sahip olacak.



Mauro Icardi yedek kaldığı Liverpool ve Beşiktaş maçlarındaki tavırlarıyla gündem olmuştu.



Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 gol atan 32 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 53 dakika görev aldı.



#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Okan Buruk
