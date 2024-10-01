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Galatasaray’da devre arasında gidecek ilk yıldız belli oldu

Galatasaray’da devre arasında gidecek ilk yıldız belli oldu

14:461/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da ara transfer dönemi çalışmaları şimdiden başladı. Takımdan ayrılacak oyuncuların planlamasını yapan sarı-kırmızılılarda devre arasında gidecek ilk yıldız belli oldu. Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'de sezona namağlup başlayan Galatasaray, devre arası hamlelerini şimdiden planlamaya başladı.


Fotomaç'ta yer alan habere göre; Zaha'yı Lyon'a kiralayan, Oliveira ve Dubois'in de sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılı ekipte bir ismin daha bileti kesildi: Hakim Ziyech.


Sakatlığı nedeniyle bir aydır takımdan ayrı kalan Ziyech, milli arada sahalara dönecek olsa da devre arasında gitme ihtimali oldukça yüksek.

Bu sezon Süper Lig’de 1 Süper Kupa’da 1 ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 kez forma giyen Ziyech, gol ve asist kaydetmedi.


Faslı yıldızın güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.


#Galatasaray
#Süper Lig
#Hakim Ziyech

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