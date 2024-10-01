Galatasaray’da devre arasında gidecek ilk yıldız belli oldu

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da ara transfer dönemi çalışmaları şimdiden başladı. Takımdan ayrılacak oyuncuların planlamasını yapan sarı-kırmızılılarda devre arasında gidecek ilk yıldız belli oldu. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de sezona namağlup başlayan Galatasaray, devre arası hamlelerini şimdiden planlamaya başladı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Zaha'yı Lyon'a kiralayan, Oliveira ve Dubois'in de sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılı ekipte bir ismin daha bileti kesildi: Hakim Ziyech.
Sakatlığı nedeniyle bir aydır takımdan ayrı kalan Ziyech, milli arada sahalara dönecek olsa da devre arasında gitme ihtimali oldukça yüksek.
Bu sezon Süper Lig’de 1 Süper Kupa’da 1 ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 kez forma giyen Ziyech, gol ve asist kaydetmedi.
Faslı yıldızın güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.