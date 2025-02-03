Galatasaray'da dikkati çeken olay: Transfer haberi geldi otobüse binmedi

Galatasaray, Süper Lig'de haftanın son maçında Gaziantep ile karşılaşıyor. Mücadele öncesinde sarı kırmızılılarda kamp kadrosunda bulunan futbolculardan biri otobüse binmedi. Galatasaray, Gaziantep maçına kamp kadrosundan bir eksikle çıkacak.
Galatasaray, Süper Lig'de haftanın son maçında Gaziantep ile karşılaşıyor. Mücadele öncesinde sarı kırmızılılarda kamp kadrosunda bulunan futbolculardan biri otobüse binmedi. Galatasaray, Gaziantep maçına kamp kadrosundan bir eksikle çıkacak.
Galatasaray'da Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK maçı öncesinde bir futbolcu ile yollar ayrıldı.
Sarı Kırmızılılarda kamp kadrosunda bulunan Michy Batshuayi, Bundesliga ekiplerinden Frankfurt ile büyük ölçüde anlaştı.
Belçikalı forvetin yaşanan transfer gelişmesinin ardından takım otobüsüne binmediği ve Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymeyeceği belirtildi.
Galatasaray, önceki günlerde Morata ile anlaşmış ve oyuncuyu kadrosuna katmıştı. İspanyol forvetin transferi sonrasında Batshuayi ile yolların ayrılacağı konuşulmaya başlanmıştı.
Batshuayi, bu sezon çıktığı 30 maçta 7 gol atarken 2 de asist yapmıştı.