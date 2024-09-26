Galatasaray'da flaş ayrılık! Ocakta yolcu

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da ocak ayında bir ayrılık yaşanabilir. Yıldız futbolcunun menajerinin yönetimle görüştüğü ve transfer için izin aldığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, son olarak Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 yenerek organizasyona galibiyetle başladı. Cimbom, ligde de 6'da 6 yaparak başarılı bir sezon başlangıcına imza attı.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda, transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Takvim'de yer alan habere göre sarı kırmızılıların Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Ziyech'in menajerinin Galatasaray yönetiminden de transfer için izin aldığı ve Körfez ülkelerinden teklif getireceği belirtildi.
Faslı yıldızın Katar ekiplerinden birisine transfer olması bekleniyor.
Hakim Ziyech kimdir?
31 yaşındaki tecrübeli isim, Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine ise Dronten altyapısında başladı.
Sırasıyla Heerenveen, TYwente, Ajax, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi.
Geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı formayla 23 karşılaşmada görev alan Ziyech, 8 gol atarken 4 de asist kaydetti.
Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro...