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Galatasaray'da flaş karar! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da flaş karar! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

15:5017/02/2025, Pazartesi
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Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın zirve mücadelesi sürüyor. Sarı-kırmızılılarda sürpriz bir karar alındı. Yıldız futbolcuyla yolların ayrılacağı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde 1 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro zorunluğu satın alma opsiyonuyla Monaco'dan kiraladığı Ismail Jakobs için ayrılık iddiası ortaya atıldı.

Sporx'in haberine göre Galatasaray, Ismail Jakobs ile ayrılık kararı aldı.

Sarı-kırmızılıların, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Jakobs ile yola devam etmek istemediği vurgulandı.

Galatasaray yönetiminin zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle sezon sonunda Monaco ile masaya oturacağı belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkıp bin 116 dakika süre alan 25 yaşındaki Ismail Jakobs, 1 asistlik skor katkısı verdi.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Ismail Jakobs

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