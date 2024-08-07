Galatasaray'da iki flaş ayrılık: Kasaya tam 20 milyon Euro girecek

Galatasaray'da Süper Kupa'da alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrasında sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği belirtiliyordu. Bu haberler netlik kazandı. Buna göre Sarı-Kırmızılılarda iki oyuncunun transferi için Rus Kulübü Spartak Moskova ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.
Galatasaray'da Süper Kupa'da alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrasında sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği belirtiliyordu. Bu haberler netlik kazandı. Buna göre Sarı-Kırmızılılarda iki oyuncunun transferi için Rus Kulübü Spartak Moskova ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya'da yaptığı basın toplantısında yeni sezona dair umut dolu mesajlar verdi. Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün ayrılık iddiaları hakkında da konuşan Buruk, "Şu anda takımdalar" dedi. Ancak iki oyuncu da Rusya'ya gitmek için hazırlık yapıyor.
Beşiktaş maçı sonrasında takımda mutsuz olduğu haberleri çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun Rus kulübü Spartak Moskova ile uzun süredir görüşme halinde olduğu ve transferin bitme aşamasına geldiği belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile elde ettiği son şampiyonluk sonrasında da ayrılacağına yönelik imalarda bulunmuştu.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Derrick Köhn de Rusya'nın yolunu tutması beklenen oyunculardan. Ganalı sol bek de Spartak Moskova ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın iki futbolcudan toplam 20 milyon Euro gelir elde edeceği belirtiliyor. Sarı kırmızılıların iki oyuncunun transferlerine bonus maddeleri de ekletmesi bekleniyor.
Süper Kupa maçı sonrasında kadroda bazı değişimlerin yaşanabileceği belirtilmişti. İki futbolcunun ayrılığı sonrasında Galatasaray'ın sol beke, orta sahaya ve kanat bölgesine oyuncu alacağı ifade ediliyor.