Galatasaray'da iki flaş ayrılık: Kasaya tam 20 milyon Euro girecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya'da yaptığı basın toplantısında yeni sezona dair umut dolu mesajlar verdi. Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün ayrılık iddiaları hakkında da konuşan Buruk, "Şu anda takımdalar" dedi. Ancak iki oyuncu da Rusya'ya gitmek için hazırlık yapıyor.