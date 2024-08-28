Galatasaray'da ilk istifa: Yönetimden olağanüstü toplantı kararı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'da yönetim olağanüstü toplanma kararı aldı. Bir yöneticinin istifasını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a iki maç sonunda mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.
Sarı-kırmızılılarda yenilgi sonrası taraftarlar yönetime tepki gösterirken camiada hareketli saatler yaşanıyor.
Dursun Özbek ve yönetimi bugün saat 16.00'da RAMS Park'ta olağanüstü toplanma kararı aldı.
Yöneticilerden Ali Yüce istifasını verirken kurulda yer alan 3 isim daha istifa etmeyi düşünüyor.