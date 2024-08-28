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Spor

Galatasaray'da ilk istifa: Yönetimden olağanüstü toplantı kararı

15:36 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:36 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'da yönetim olağanüstü toplanma kararı aldı. Bir yöneticinin istifasını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a iki maç sonunda mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

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Sarı-kırmızılılarda yenilgi sonrası taraftarlar yönetime tepki gösterirken camiada hareketli saatler yaşanıyor.

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Dursun Özbek ve yönetimi bugün saat 16.00'da RAMS Park'ta olağanüstü toplanma kararı aldı.

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Yöneticilerden Ali Yüce istifasını verirken kurulda yer alan 3 isim daha istifa etmeyi düşünüyor.

#Galatasaray
#Young Boys
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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